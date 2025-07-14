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Возле трассы Киев-Одесса пронесся смерч: редкое явление попало на видео

Понедельник 14 июля 2025 15:59
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Возле трассы Киев-Одесса пронесся смерч: редкое явление попало на видео Иллюстративное фото: смерч бушует над полем (unsplash com)
Автор: Ірина Глухова

В понедельник, 14 июля, над возле трассы Киев-Одесса заметили смерч. Видео необычного природного явления начали публиковать очевидцы в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, смерч бушевал в поле неподалеку дороги днем в Одесской области. На кадрах можно увидеть характерную темную воронку, которая вращалась вокруг земной поверхности, поднимая пыль и растительность.

Вихрь был четко виден с дороги, и наблюдался с нескольких километров.

Несмотря на угрожающий вид, смерч не коснулся населенных пунктов. По предварительно информации, он не вызвал разрушения. Данных о пострадавших, пока не поступало.

Смерчи в Украине

Напомним, ранее синоптики объясняли, что подобные явления могут возникать в условиях нестабильной летней погоды. В этом случае смерч остается локальным - касается только открытой местности и быстро исчезает.

В понедельник, 3 июня, смерч заметили над Черниговом. Он появился во время грозы около 17:00. В небе над городом сформировалась характерная воронка, которую зафиксировали очевидцы.

В прошлом году немалый смерч зафиксировали над Черным морем в Одессе. В частности, его видели отдыхающие на пляже "Отрада".

Перед тем смерч образовался над водой возле города Южное в Одесской области. Воронка образовалась далеко в море, и огромный вихрь парил над водой довольно долго. Его смогли снять очевидцы на фото и видео.

Еще ранее местные жители села Редковцы Черновицкой области столкнулись с редким явлением. Они стали свидетелями смерча. Это произошло днем.

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