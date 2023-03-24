Біля ТЕЦ у Москві знайшли невідомий снаряд, - росЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shot .

Джерело видання повідомляє, що територію ТЕЦ-20 оточили.

За попередньою інформацією, біля паркану ТЕЦ на вулиці Вавілова приблизно за 50 метрів від прохідної знайшли міну. На місці чекають на саперів.

Нагадаємо, сьогодні у Свердловській області РФ спалахнув науково-виробничий комплекс.

А вчора 23 березня пожежа сталася на території Ярославського моторного заводу в Росії.

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