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Біля ТЕЦ у Москві знайшли невідомий снаряд, - росЗМІ

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Москва, П'ятниця 24 березня 2023 15:39
Біля ТЕЦ у Москві знайшли невідомий снаряд, - росЗМІ Фото: біля ТЕЦ у Москві знайшли невідомий снаряд (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Біля ТЕЦ-20 у Москві виявили невідомий снаряд у п'ятницю, 24 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shot.

Джерело видання повідомляє, що територію ТЕЦ-20 оточили.

За попередньою інформацією, біля паркану ТЕЦ на вулиці Вавілова приблизно за 50 метрів від прохідної знайшли міну. На місці чекають на саперів.

Нагадаємо, сьогодні у Свердловській області РФ спалахнув науково-виробничий комплекс.

А вчора 23 березня пожежа сталася на території Ярославського моторного заводу в Росії.

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