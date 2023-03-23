У російському Ярославлі почалася пожежа на території моторного заводу
На території Ярославського моторного заводу в Росії виникла пожежа у четвер, 23 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Ярославля.
У триповерховому адміністративному будинку спостерігався густий чорний дим. Наразі проводиться розвідка та пошук вогнища займання.
За попередньою інформацією, постраждалих немає, з будівлі евакуювали 7 людей.
Зазначимо, що Ярославський завод є одним із найбільших російських підприємств з виробництва дизельних двигунів, зчеплень, коробок передач.
Нагадаємо, 18 березня у Довгопрудному Московській області сталася пожежа на хімзаводі.
Раніше пожежа сталася у будівлі Прикордонної служби ФСБ у Ростові.
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