Возле ТЭЦ в Москве нашли неизвестный снаряд, - росСМИ
Возле ТЭЦ-20 в Москве обнаружили неизвестный снаряд в пятницу, 24 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shot.
Источник издания сообщает, что территорию ТЭЦ-20 оцепили.
По предварительной информации, у забора ТЭЦ на улице Вавилова примерно в 50 метрах от проходной нашли мину. На месте ждут саперов.
Напомним, сегодня в Свердловской области РФ загорелся научно-производственный комплекс.
А вчера 23 марта пожар произошел на территории Ярославского моторного завода в России.
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