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Біля табору "вагнерівців" в Білорусі перебої з мобільним інтернетом, - "Гаюн"

Білорусь, Середа 23 серпня 2023 23:04
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Біля табору "вагнерівців" в Білорусі перебої з мобільним інтернетом, - "Гаюн" Фото: в районі табору ПВК "Вагнера" в Білорусі сильні перебої з інтернетом (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В районі табору найманців ПВК "Вагнер" в Білорусі фіксують сильні перебої з мобільним інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

"Надходить інформація, що в районі табору ПВК "Вагнера" у с. Ціль і в Осиповицькому районі наразі спостерігаються сильні перебої в роботі мобільного інтернету", - повідомили в моніторинговій групі.

Біля табору &quot;вагнерівців&quot; в Білорусі перебої з мобільним інтернетом, - &quot;Гаюн&quot;

Аварія літака у Тверській області

Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області Росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.

При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.

Більш детально про те, хто такий Пригожин і як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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Білорусь Війна Росії проти України
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