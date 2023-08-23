Біля табору "вагнерівців" в Білорусі перебої з мобільним інтернетом, - "Гаюн"

В районі табору найманців ПВК "Вагнер" в Білорусі фіксують сильні перебої з мобільним інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

"Надходить інформація, що в районі табору ПВК "Вагнера" у с. Ціль і в Осиповицькому районі наразі спостерігаються сильні перебої в роботі мобільного інтернету", - повідомили в моніторинговій групі.

Аварія літака у Тверській області

Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області Росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.

При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.

Більш детально про те, хто такий Пригожин і як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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