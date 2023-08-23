У лагеря "вагнеровцев" в Беларуси перебои с мобильным интернетом, - "Гаюн"

В районе лагеря наемников ЧВК "Вагнера" в Белоруссии фиксируют сильные перебои с мобильным интернетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

"Поступает информация, что в районе лагеря ЧВК "Вагнера" в с. Цель и в Осиповичском районе наблюдаются сильные перебои в работе мобильного интернета", - сообщили в мониторинговой группе.

Авария самолета в Тверской области

Напомним, сегодня в сети начали массово распространять видео падение самолета в Тверской области России. Позже выяснилось, что это был бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находились десять человек. Все они погибли.

При этом Telegram-каналы распространяли информацию о том, что самолет принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Он якобы считался пассажиром.

Более подробно о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.

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