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Біля Сумської області помітили мобілізованих росіян: чи є загроза

Фото: очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

Днями з'явилася інформація про мобілізованих росіян біля кордонів Сумської області. Влада запевняє, що вони знаходяться за 120 кілометрів від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"На території областей Росії, що межують із Сумскою областю, на відстані близько 120 км від кордону України, дійсно знаходяться російські новобранці", - заявив Живицький.

За його словами, росіяни розташовуються у навчальних центрах. На який саме напрямок їх можуть перекинути поки що не зрозуміло.

"Чи буде це Сумщина? - не факт", - відповів очільник області.

За попередньою інформацією, жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумської області немає.

Нагадаємо, що з Росії від мобілізації втекло більше людей, ніж воює на фронті.

Також, Росія кине мобілізованих на фронт майже без підготовки.

Нещодавно в РФ кілька мобілізованих померли на призовних пунктах.

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Сумська областьВійна в УкраїніМобілізація в Росії