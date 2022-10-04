Біля Сумської області помітили мобілізованих росіян: чи є загроза

Днями з'явилася інформація про мобілізованих росіян біля кордонів Сумської області. Влада запевняє, що вони знаходяться за 120 кілометрів від України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"На території областей Росії, що межують із Сумскою областю, на відстані близько 120 км від кордону України, дійсно знаходяться російські новобранці", - заявив Живицький.
За його словами, росіяни розташовуються у навчальних центрах. На який саме напрямок їх можуть перекинути поки що не зрозуміло.
"Чи буде це Сумщина? - не факт", - відповів очільник області.
За попередньою інформацією, жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумської області немає.
Нагадаємо, що з Росії від мобілізації втекло більше людей, ніж воює на фронті.
Також, Росія кине мобілізованих на фронт майже без підготовки.
Нещодавно в РФ кілька мобілізованих померли на призовних пунктах.
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