З Росії від мобілізації втекло більше людей, ніж воює на фронті, - британська розвідка

За сім днів після того, як президент Путін оголосив про "часткову мобілізацію", відбувся значний відтік росіян, які намагаються ухилитися від призову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Серед тих, хто намагається залишити Росію, переважають більш забезпечені та освічені. У поєднанні з тими резервістами, яких мобілізують, внутрішній економічний вплив скорочення доступності робочої сили та прискорення "відпливу мозку", ймовірно, стане все більш значним, зазначають у Міноборони Британії.

"Хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих Росією у лютому 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Раніше британська розвідка зазначала, що військові невдачі та оголошена мобілізація знижують патріотичну підтримку війни серед жителів Росії.

Також британська розвідка повідомляла, що Росія кине мобілізованих на фронт майже без підготовки. При цьому серед новобранців очікується високий рівень скорочення особового складу.

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