Не доїхали до України. У РФ кілька мобілізованих померли на призовних пунктах

Фото: у Росії кілька мобілізованих померли на призовних пунктах (Getty Images)

У Свердловській області Росії у призовних пунктах померло не менше трьох мобілізованих. Причини смертей встановлюють слідчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсант .