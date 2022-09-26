Росія кине мобілізованих на фронт майже без підготовки, - британська розвідка

Росія вже закликала кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду. Після мінімальної підготовки їх спрямують на український фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як наголошується у зведенні, на військові бази почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації в Росії. Виписано вже кілька десятків тисяч повісток. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

За даними британської розвідки, на відміну від більшості західних армій, російські збройні сили проводять початкову підготовку солдатів на низовому рівні в рамках оперативних підрозділів, а не спеціалізованих навчальних закладах. Як правило, один батальйон у складі кожної російської бригади залишається в гарнізоні, якщо два інших розгортаються, і може надати кадри інструкторів для навчання новобранців чи поповнення. Однак Росія перекинула багато цих третіх батальйонів в Україну. Багато хто з нових військовослужбовців протягом кількох років не мали військового досвіду.

"Відсутність військових інструкторів і поспішність, з якою Росія почала мобілізацію, передбачає, що багато хто з військовослужбовців вирушить на передову з мінімальною відповідною підготовкою", - йдеться в повідомленні і зазначається, що серед новобранців очікується високий рівень скорочення особового складу.