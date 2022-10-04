Возле Сумской области заметили мобилизованных россиян: есть ли угроза

"На территории областей России, граничащих с Сумской областью, на расстоянии около 120 км от границы Украины, действительно находятся российские новобранцы", - заявил Живицкий.

По его словам, россияне размещаются в учебных центрах. На какое направление их могут перебросить пока не понятно.

"Будет ли это Сумщина? - не факт", - ответил глава области.

По предварительной информации, никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумской области нет.