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Возле Сумской области заметили мобилизованных россиян: есть ли угроза

Фото: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

На днях появилась информация о мобилизованных россиянах у границ Сумской области. Власти уверяют, что они находятся в 120 километрах от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"На территории областей России, граничащих с Сумской областью, на расстоянии около 120 км от границы Украины, действительно находятся российские новобранцы", - заявил Живицкий.

По его словам, россияне размещаются в учебных центрах. На какое направление их могут перебросить пока не понятно.

"Будет ли это Сумщина? - не факт", - ответил глава области.

По предварительной информации, никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумской области нет.

Напомним, что из России от мобилизации сбежало больше людей, чем сражается на фронте.

Также Россия бросит мобилизованных на фронт почти без подготовки.

Недавно в РФ несколько мобилизованных скончались на призывных пунктах.

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