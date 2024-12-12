Біля станції "Академік Вернадський" з'явились перші малюки пінгвінів: неймовірні кадри

Що відомо про пташенят пінгвінів біля станції "Академік Вернадський"

"Приготуйтеся до неймовірної милоти: неподалік станції "Академік Вернадський" народилися перші пінгвінята цього сезону. Погляньте, які ж вони солодятка", - написали полярники.

Перші пінгвінята поточного сезону (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

У тому гнізді, де з'явилися перші яйця (на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу), біолог 29-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Світозар Давиденко виявив одразу двох малюків.

"Перше дитинча вже активне - годується, пищить, тож йому десь пів доби. А друге, мабуть, вилупилося прямо перед моїм приходом, бо воно ще у шматках шкаралупи й ховається під дорослого пінгвіна", - поділився вчений.

Ці пінгвіни виводять потомство у гніздах з камінців (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Тепер малюки близько місяця перебуватимуть у гнізді з батьками, які доглядатимуть їх по черзі:

годуватимуть крилем із дзьоба

грітимуть

охоронятимуть від хижих птахів

На фото видно, що новонароджені пінгвінята вкриті сірим пушком. Змінювати його на звичне чорно-біле пір'я вони почнуть теж десь за місяць.

Юні пташенята пінгвінів вкриті сірим пушком (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

"Згодом стануть збиратися в "ясла" - невеликі групи дітлахів, за якими стежитиме кілька дорослих", - розповіли полярники.

Уточнюється, що зазвичай до цього часу малеча вже сягає розмірів батьків, але продовжує активно випрошувати в них їжу.

"Інколи це виглядає дуже кумедно, коли пінгвін тато або мама тікає від настирливих дітлахів, а ті наздоганяють їх, щоб поїсти", - зауважили в Національному антарктичному науковому центрі та пообіцяли показати, "як це буває", коли пташенята підростуть.

Пінгвіни батьки піклуються про малюків по черзі (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

"А поки чекаємо на поповнення в інших гніздах та бажаємо первісткам гарного здоров'я", - додали полярники та зазначили, що опубліковані фото були зроблені Світозаром Давиденком й Олександром Мацібурою.

Допис Національного антарктичного наукового центру (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)