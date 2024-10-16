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Біля Селидового росіяни активізували атаки з бронетехнікою, - Сили оборони

Селидове, Середа 16 жовтня 2024 13:07
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Біля Селидового росіяни активізували атаки з бронетехнікою, - Сили оборони Фото: біля Селидового росіяни активізували атаки з бронетехнікою (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські активізували штурми з використанням бронетехніки у районі міста Селидове Донецької області. Українські бійці зупиняють атаки ворога

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підполковника 15-ї бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Віталія Міловідова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що навколо Селидового в зоні відповідальності 15 бригади не було днів без штурмових дій ворога.

"Щоденно продовжуються різного ступеня накати ворожої піхоти. Посилилися намагання просування за рахунок броньованої техніки. В декількох випадках - це було 2-3 одиниці, також були спроби більш масованого штурму із залученням 8 одиниць техніки, які було на підступах до наших позицій ліквідовано", - сказав підполковник.

За словами військового, найбільше ворог дошкуляв з південного напрямку Цукурине - Українськ, де намагається знайти слабку ділянку оборони.

"Щодня відбувається намагання ворога просуватися. Але південніше більша кількість техніки залучається. Я вважаю, що саме там вони більш географічно вигідно намагаються пройти саме технікою, оскільки всі намагання пройти цей відтинок ділянок місцевості Михайлівки, якої вже майже не існує, їм дуже складно. Там відкриті площі й ми оперативно виявляємо їх та завдаємо вогневого ураження", - зазначив Міловідов.

Біля Селидового росіяни активізували атаки з бронетехнікою, - Сили оборони

скриншот deepstatemap.live

Ситуація на фронті

Росія продовжує наступати на фронті і зосередилася на східних ділянках. Окупанти намагаються прорватися до Покровська, також йдуть бої у Торецьку. Нещодавно українським воїнам довелося вийти з Вугледару, щоб уникнути оточення ворогом.

У Силах оборони повідомили, що росіяни не готуються до зими, а намагаються досягти поставлених цілей до холодів.

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