Возле Селидово россияне активизировали атаки с бронетехникой, - Силы обороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подполковника 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталия Миловидова в эфире телемарафона.

Он отметил, что вокруг Селидово в зоне ответственности 15-ти бригады не было дней без штурмовых действий врага.

"Ежедневно продолжаются разной степени накаты вражеской пехоты. Усилились попытки продвижения за счет бронированной техники. В нескольких случаях - это было 2-3 единицы, также были попытки более массированного штурма с привлечением 8 единиц техники, которые были на подступах к нашим позициям ликвидированы", - сказал подполковник.

По словам военного, больше всего враг атаковал с южного направления Цукурино - Украинск, где пытается найти слабый участок обороны.

"Ежедневно происходит попытка врага продвигаться. Но южнее большее количество техники привлекается. Я считаю, что именно там они более географически выгодно пытаются пройти именно по технике, поскольку все попытки пройти этот отрезок участков уже почти не существующей местности Михайловки им очень сложно. Там открытые площади и мы оперативно обнаруживаем их и наносим огневой поражение", - отметил Миловидов.

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