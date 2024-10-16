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Возле Селидово россияне активизировали атаки с бронетехникой, - Силы обороны

Селидово, Среда 16 октября 2024 13:07
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Возле Селидово россияне активизировали атаки с бронетехникой, - Силы обороны Фото: возле Селидово россияне активизировали атаки с бронетехникой (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские активизировали штурмы с использованием бронетехники в районе города Селидово Донецкой области. Украинские бойцы останавливают атаки врага

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подполковника 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталия Миловидова в эфире телемарафона.

Он отметил, что вокруг Селидово в зоне ответственности 15-ти бригады не было дней без штурмовых действий врага.

"Ежедневно продолжаются разной степени накаты вражеской пехоты. Усилились попытки продвижения за счет бронированной техники. В нескольких случаях - это было 2-3 единицы, также были попытки более массированного штурма с привлечением 8 единиц техники, которые были на подступах к нашим позициям ликвидированы", - сказал подполковник.

По словам военного, больше всего враг атаковал с южного направления Цукурино - Украинск, где пытается найти слабый участок обороны.

"Ежедневно происходит попытка врага продвигаться. Но южнее большее количество техники привлекается. Я считаю, что именно там они более географически выгодно пытаются пройти именно по технике, поскольку все попытки пройти этот отрезок участков уже почти не существующей местности Михайловки им очень сложно. Там открытые площади и мы оперативно обнаруживаем их и наносим огневой поражение", - отметил Миловидов.

Возле Селидово россияне активизировали атаки с бронетехникой, - Силы обороны

скриншот deepstatemap.live

Ситуация на фронте

Россия продолжает наступать на фронте и сосредоточилась на восточных участках. Оккупанты пытаются прорваться в Покровск, также идут бои в Торецке. Недавно украинским воинам пришлось выйти из Угледара во избежание окружения врагом.

В Силах обороны сообщили, что россияне не готовятся к зиме, а пытаются добиться поставленных целей к холодам.

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