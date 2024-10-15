РФ не готується до зими на фронті і намагається просунутися до морозів, - ЗСУ

Російські війська не готуються до зими на фронті. Натомість окупанти намагаються досягти поставлених цілей до морозів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасію Бобовнікову в ефірі телемарафону.

"За даними нашої розвідки, ворог не готується до зимового періоду. Вони намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз в Донецькій області", - сказала вона.

За її словами, російські загарбники використовують артилерію, FPV-дрони та інші наявні засоби ураження, щоб в надії досягти якихось цілей до морозів.

Як зазначила речниця, українські війська на відміну від ворога проводять заходи підготовки до майбутньої зими. Тому росіянам буде набагато важче штурмувати українські позиції з приходом морозів.