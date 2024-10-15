ua en ru
Вт, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ не готується до зими на фронті і намагається просунутися до морозів, - ЗСУ

Україна , Вівторок 15 жовтня 2024 12:13
UA EN RU
РФ не готується до зими на фронті і намагається просунутися до морозів, - ЗСУ Фото: РФ намагається до холодів досягти цілей на фронті (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська не готуються до зими на фронті. Натомість окупанти намагаються досягти поставлених цілей до морозів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасію Бобовнікову в ефірі телемарафону.

"За даними нашої розвідки, ворог не готується до зимового періоду. Вони намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз в Донецькій області", - сказала вона.

За її словами, російські загарбники використовують артилерію, FPV-дрони та інші наявні засоби ураження, щоб в надії досягти якихось цілей до морозів.

Як зазначила речниця, українські війська на відміну від ворога проводять заходи підготовки до майбутньої зими. Тому росіянам буде набагато важче штурмувати українські позиції з приходом морозів.

Ситуація на фронті

Протягом останніх місяців російські війська активно наступають на фронті. Ворог тисне біля Покровська, Торецька, у Харківській області. Нещодавно Сили оборони вийшли з Вугледару Донецької області, щоб уникнути оточення.

На думку британських розвідників, росіяни продовжать тиснути у цього районі, щоб просунутися у бік Запоріжжя.

Детальніше про те, чому ЗСУ втратили вигідний плацдарм і що може бути далі на фронті - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
ЗСУ повернули позиції в Торецьку, війська РФ просунулися в районі Водяного: карти ISW
ЗСУ повернули позиції в Торецьку, війська РФ просунулися в районі Водяного: карти ISW
DAILY
В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам