Возле Румынии был атакован газовый танкер, направлявшийся в Украину

Танкер Gas Lisbon под флагом Либерии был поражен в 20 морских милях от румынского побережья. По предварительным данным, на борту произошел взрыв, а судно могли атаковать морским дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Румынии Никушора Дана, Antena3 и Digi24 .

По данным румынского президента, танкер вышел из египетского порта Александрия и направлялся в украинский порт Рени.

"Государственные органы находятся в состоянии повышенной готовности и выяснят обстоятельства, причины и ответственность за этот серьезный инцидент, который, вероятнее всего, является частью незаконной захватнической войны РФ против Украины", - подчеркнул Никушор Дан.

Сразу после взрыва к месту происшествия отправились два судна Румынского агентства по безопасности жизни на море (ARSVOM). Все 17 членов экипажа были спасены, трое из них, получившие ранения, получили медицинскую помощь.

Издание Antena3 пишет, что у двух пострадавших были ожоги, охватывавшие примерно 10-15% поверхности тела, а третий получил многочисленные раны и истекал кровью.

Ситуация на борту и угроза для судоходства

Пока поврежденное судно стоит на якоре, однако пожар до сих пор продолжается. Для контроля за танкером задействовали специальный буксир, который должен предотвратить дрейф судна и устранить угрозу безопасности в море.

Как сообщают источники Digi24, судно, вероятно, было атаковано морским дроном, происхождение которого пока неизвестно.

На борту судна все еще фиксируется пожар, оно стоит на якоре. В целях обеспечения безопасности судоходства всем судам в районе инцидента было направлено предупреждение с требованием обходить зону поражения.