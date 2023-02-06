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Біля російської Калуги вибухнув безпілотник

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Понеділок 06 лютого 2023 08:04
Біля російської Калуги вибухнув безпілотник Фото: у Росії неподалік Калуги вибухнув Безпілотник (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У небі Калузької області Росії сьогодні вночі, 6 лютого, вибухнув безпілотник. Повідомляється, що нібито внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram губернатора Калузької області РФ Владислава Шашпи.

"Сьогодні вночі жителі околиць Калуги чули удар. Встановлено, що о п'ятій ранку в лісі неподалік міста у повітрі на висоті 50 метрів вибухнув безпілотник. Яких-небудь збитків цивільним та соціальним об'єктам немає. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні чиновника.

За його словами, на місці вибуху працюють представники силових структур. Про походження БПЛА Шашпа також нічого не повідомив. Зазначимо, що Калуга розташована за 130 кілометрів на південний захід від Москви.

Раніше ми писали, що у російській Брянській області лунали вибухи. Місцеві жителі у соцмережах скаржаться на гучні бавовни, які чути у Стародубському окрузі. Влада вже заявила про "обстріл".

Також повідомлялося, що у вівторок, 31 січня, у Білгородській області було зафіксовано потужні вибухи. Також повідомляється про роботу системи ППО.

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