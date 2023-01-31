У Бєлгородській області знову гучно: повідомляють про вибухи та роботу ППО

У вівторок, 31 січня, у Бєлгородській області РФ були зафіксовані потужні вибухи. Також повідомляється про роботу системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

https://t.me/vvgladkov/1653"За попередніми даними, спрацювала система ППО", - йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці зазначають, що було чутно до 5 вибухів.

Також повідомляється, що на початку було чутно звуки запусків, а пізніше роботу самої системи ППО.

Оновлено 19:06

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про роботу систем ППО над його регіоном.

"Над Бєлгородським районом та Шебекінським округом спрацювала наша система ППО. Збито 2 снаряди. Наслідки уточнюють оперативні служби. За попередніми даними, постраждалих та пошкоджень немає. Якщо вони будуть, додатково вам повідомлю", - йдеться у повідомленні.