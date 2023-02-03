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У Брянській області Росії голосно: повідомляють про вибухи та роботу ППО

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П'ятниця 03 лютого 2023 06:14
У Брянській області Росії голосно: повідомляють про вибухи та роботу ППО Фото: у Брянській області РФ пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У російській Брянській області сьогодні вранці неспокійно. Місцеві жителі у соцмережах скаржаться на вибухи, які було чути у Стародубському окрузі. Влада вже заявила про "обстріл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали та заяву губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

Усі вибухи, які було чути рано-вранці в регіоні, пов'язані нібито виключно з роботою російських сил ППО.

"Сьогодні о 5 ранку зафіксовано ракетний удар по території Стародубського муніципального округу. Системою ППО ЗС РФ атака була відбита. Збито чотири ракети. Постраждалих і руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці", - йдеться у повідомленні глави регіону.

Раніше ми писали, що у вівторок, 31 січня, у Білгородській області було зафіксовано потужні вибухи. Також повідомляється про роботу системи ППО.

Також ми писали, що раніше було неспокійно в Курській області, там нарахували 12 "прильотів" та повідомляли про проблеми зі світлом.

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