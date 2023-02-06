Недалеко от российской Калуги взорвался беспилотник
В небе Калужской области России сегодня ночью, 6 февраля, взорвался беспилотник. Сообщается, что якобы в результате инцидента никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Калужской области РФ Владислава Шашпы.
"Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет", - говорится в сообщении чиновника.
По его словам, на месте взрыва работают представители силовых структур. О происхождении БПЛА Шашпа также ничего не сообщил. Отметим, что Калуга расположена в 130 километрах юго-западнее Москвы.
Ранее мы писали, что в российской Брянской области раздавались взрывы. Местные жители в соцсетях жалуются на громкие хлопки, которые были слышны в Стародубском округе. Власти уже заявили об "обстреле".
Также сообщалось, что во вторник, 31 января, в Белгородской области были зафиксированы мощные взрывы. Также сообщается о работе системы ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.