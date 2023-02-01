Біля острова Вануату у Тихому океані прокинувся підводний вулкан, можливе цунамі

У Вануату (Меланезія) почалося виверження активного підводного вулкана, який викинув у небо клуби попелу на 100 кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RNZ.
Як зазначає видання, старший офіцер підводного човна Рікардо Вільям сказав, що підводний вулкан Східний Апіа тремтить і викидає пару з раннього ранку в середу, 1 лютого.
"Активність вулкана трохи зросла до вибухів, які викинули попіл на 100 кілометрів навколо підводного вулкана. Ми порадили авіації, а також кораблям триматися подалі від східного регіону острова Апіа", - наголосив він.
Підводний вулкан, що знаходиться у 6 км на схід від острова Апіа, є одним з активних підводних вулканічних конусів і кальдери, які востаннє вивергалися в 2004 році. За даними ЗМІ, влада попросила людей триматися подалі від узбережжя, оскільки вибухи ґрунтових вод можуть спричинити хвилі цунамі. Для інших островів навколо Апіа було оголошено тривогу.
На початку січня цьогоріч РБК-Україна повідомляло, що у районі архіпелагу Вануату стався землетрус магнітудою 7,2, повідомила Геологічна служба США (USGS).
Крім того, протягом січня в Аргентині стався потужний землетрус, поштовхи якого відчувалися у Парагваї.
Нагадаємо, що у січні сталася ціла серія землетрусів і вивержень. Так, в Індонезії 16 січня стався землетрус отужністю 6 балів за шкалою Ріхтера, район Північної Суматри, 9 січня у морі Банда поблизу Індонезії та Східного Тимору стався потужний землетрус магнітудою 7,6.
Додамо, що 15 січня у Туреччині стався землетрус магнітудою 4,9 у провінції Елязиг у східній Анатолії.
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