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У острова Вануату в Тихом океане проснулся подводный вулкан, возможно цунами

Фото: у острова Вануату в очередной раз произошло стихийное бедствие - извержение подводного вулкана (скриншот: twitter.com/dailypostdan)
Автор: Татьяна Зарембо

В Вануату (Меланезия) началось извержение активного подводного вулкана, выбросившего в небо клубы пепла на 100 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RNZ.

Как отмечает издание, старший офицер подлодки Рикардо Уильям сказал, что подводный вулкан Восточный Апиа дрожит и выбрасывает пар с раннего утра в среду, 1 февраля.

"Активность вулкана немного возросла до взрывов, выбросивших пепел на 100 километров вокруг подводного вулкана. Мы посоветовали авиации, а также кораблям держаться подальше от восточного региона острова Апиа", - подчеркнул он.

Подводный вулкан, находящийся в 6 км восточнее острова Апиа, является одним из активных подводных вулканических конусов и кальдеров, которые в последний раз извергались в 2004 году. По данным СМИ, власти попросили людей держаться подальше от побережья, поскольку взрывы грунтовых вод могут вызвать волны цунами. Для других островов вокруг Апиа была объявлена тревога.

В начале января РБК-Украина сообщало, что в районе архипелага Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Кроме того, в течение января в Аргентине произошло мощное землетрясение, толчки которого ощущались в Парагвае.

Напомним, что в январе произошла целая серия землетрясений и извержений. Так, в Индонезии 16 января произошло землетрясение мощностью 6 баллов по шкале Рихтера, район Северной Суматры, 9 января в море Банда близ Индонезии и Восточного Тимора произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6.

Добавим, что 15 января в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9 в провинции Элязыг в восточной Анатолии.

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