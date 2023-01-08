На Вануату стався потужний землетрус, можливе цунамі
У районі архіпелагу Вануату (тихоокеанська держава в Меланезії) стався землетрус магнітудою 7,2, повідомила Геологічна служба США (USGS).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, землетрус магнітудою 7,2 стався в 40 км на захід від міста Порт-Олрі на Вануату, глибина поштовху 10 км.
"На деяких узбережжях Вануату можливі хвилі цунамі, що досягають від 0,3 до 1 метра над рівнем припливу", - зауважив Тихоокеанський центр попередження цунамі.
Інформація про жертви і руйнування поки не надходила.
У листопаді РБК-Україна повідомляло, що на острові Ява стався потужний землетрус: десятки загиблих та сотні поранених.
Крім того, 21 листопада вночі біля грецького острова Крит стався сильний землетрус магнітудою 5,5 за шкалою Ріхтера.
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