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На Вануату стався потужний землетрус, можливе цунамі

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Океанія, Неділя 08 січня 2023 18:03
На Вануату стався потужний землетрус, можливе цунамі Фото: можливе цунамі внаслідок потужного землетрусу на острові Вануату (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У районі архіпелагу Вануату (тихоокеанська держава в Меланезії) стався землетрус магнітудою 7,2, повідомила Геологічна служба США (USGS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, землетрус магнітудою 7,2 стався в 40 км на захід від міста Порт-Олрі на Вануату, глибина поштовху 10 км.

"На деяких узбережжях Вануату можливі хвилі цунамі, що досягають від 0,3 до 1 метра над рівнем припливу", - зауважив Тихоокеанський центр попередження цунамі.

Інформація про жертви і руйнування поки не надходила.

У листопаді РБК-Україна повідомляло, що на острові Ява стався потужний землетрус: десятки загиблих та сотні поранених.

Крім того, 21 листопада вночі біля грецького острова Крит стався сильний землетрус магнітудою 5,5 за шкалою Ріхтера.

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