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В Аргентині стався потужний землетрус, поштовхи відчувалися у Парагваї

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Аргентина, Субота 21 січня 2023 20:27
В Аргентині стався потужний землетрус, поштовхи відчувалися у Парагваї Фото: потужний землетрус стався у центральній частині Аргентини (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Геологічна служба США (USGS) повідомляє, що в центральній провінції Аргентини стався землетрус магнітудою 6,5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 517 км на північний схід від великого міста у центральній частині країни - Кордови, біля міста Сантьяго-дель-Естеро, а осередок - на глибині 589 км.

"Підземні поштовхи відчувалися в Парагваї та Чилі", - написав USGS у Twitter.

На даний момент інформації про постраждалих і серйозні руйнування немає.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що на північному заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,4.

Крім того, ми писали, що в Індонезії 16 січня стався землетрус потужністю 6 балів за шкалою Ріхтера, район Північної Суматри.

Нагадаємо, що 9 січня у морі Банда поблизу Індонезії та Східного Тимору стався потужний землетрус магнітудою 7,6.

Додамо, що 15 січня у Туреччині стався землетрус магнітудою 4,9 у провінції Елязиг у східній Анатолії.

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