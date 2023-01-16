В Індонезії стався землетрус магнітудою 6 балів за шкалою Ріхтера у Північній Суматрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters /

Провінція Північна Суматра омивається водами Індійського океану на заході та Малаккської протоки - на сході.

Інформація про можливі руйнування внаслідок землетрусу поки що не надходила.

Зазначається, що епіцентр землетрусу був на глибині 80 кілометрів.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), поштовхи зафіксовано вночі у понеділок, 16 січня.

Нагадаємо, що близько тижня тому, 9 січня, у морі Банда поблизу Індонезії та Східного Тимору стався потужний землетрус магнітудою 7,6 бала.

Також повідомлялося, що у грудні 2022 року неподалік Індонезії на острові Ява активізувався вулкан Семеру. Тоді рятувальники розпочали евакуацію населення.

Додамо, що 15 січня у Туреччині стався землетрус магнітудою 4,9 у провінції Елязиг у східній Анатолії.

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