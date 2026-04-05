Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Біля окупованої Херсонщини затонуло російське судно з пшеницею: що відомо

16:03 05.04.2026 Нд
1 хв
Інцидент стався в акваторії Азовського моря
aimg Марія Науменко
Фото: російський суховантаж "Волго-Балт" (Володимир Сальдо)

В Азовському морі біля тимчасово окупованої Херсонщини зазнало аварії російське судно "Волго-Балт", яке перевозило пшеницю. Після кораблетрощі одна людина загинула, частина екіпажу дісталася берега, ще двох людей наразі шукають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву призначеного Кремлем "очільника" окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо.

"В акваторії Азовського моря зазнало аварії судно типу "Волго-Балт", яке прямувало з вантажем пшениці. Екіпаж покинув судно і зміг дістатися до берега Херсонської області", - зазначив він.

Російська сторона також заявляє, що на березі знайшли дев’ятьох членів екіпажу, усі вони є громадянами РФ. Ще двох людей, за словами Сальдо, розшукують.

Походження вантажу пшениці офіційно не уточнюється. Водночас Україна раніше неодноразово заявляла, що Росія вивозить зерно з окупованих українських територій і змішує його з власним експортом. Москва це заперечує.

Нагадаємо, торік у Чорному морі затримали судно, яке під чужим прапором незаконно вивозило пшеницю з окупованого Криму. Операцію тоді провели Морська охорона Держприкордонслужби та СБУ.

Крім того, раніше повідомлялося, що росіяни вивозять зерно з тимчасово окупованих територій України до Ірану. Для цього окупанти, зокрема, налагодили новий логістичний маршрут: аграрну продукцію потягами транспортують із Луганської області до Каспійського моря, а звідти - далі до Ірану.

