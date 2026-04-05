Біля окупованої Херсонщини затонуло російське судно з пшеницею: що відомо

"В акваторії Азовського моря зазнало аварії судно типу "Волго-Балт", яке прямувало з вантажем пшениці. Екіпаж покинув судно і зміг дістатися до берега Херсонської області", - зазначив він.

Російська сторона також заявляє, що на березі знайшли дев’ятьох членів екіпажу, усі вони є громадянами РФ. Ще двох людей, за словами Сальдо, розшукують.

Походження вантажу пшениці офіційно не уточнюється. Водночас Україна раніше неодноразово заявляла, що Росія вивозить зерно з окупованих українських територій і змішує його з власним експортом. Москва це заперечує.