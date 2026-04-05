Возле оккупированной Херсонщины затонуло российское судно с пшеницей: что известно

В Азовском море возле временно оккупированной Херсонщины потерпело крушение российское судно "Волго-Балт", которое перевозило пшеницу. После кораблекрушения один человек погиб, часть экипажа добралась до берега, еще двух человек пока ищут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление назначенного Кремлем "главы" оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо.
"В акватории Азовского моря потерпело крушение судно типа "Волго-Балт", которое следовало с грузом пшеницы. Экипаж покинул судно и смог добраться до берега Херсонской области", - отметил он.
Российская сторона также заявляет, что на берегу нашли девять членов экипажа, все они являются гражданами РФ. Еще двух человек, по словам Сальдо, разыскивают.
Происхождение груза пшеницы официально не уточняется. В то же время Украина ранее неоднократно заявляла, что Россия вывозит зерно с оккупированных украинских территорий и смешивает его с собственным экспортом. Москва это отрицает.
Напомним, в прошлом году в Черном море задержали судно, которое под чужим флагом незаконно вывозило пшеницу из оккупированного Крыма. Операцию тогда провели Морская охрана Госпогранслужбы и СБУ.
Кроме того, ранее сообщалось, что россияне вывозят зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран. Для этого оккупанты, в частности, наладили новый логистический маршрут: аграрную продукцию поездами транспортируют из Луганской области в Каспийское море, а оттуда - дальше в Иран.