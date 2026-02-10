Возле Новороссийска зафиксировали землетрясение сразу после отбоя ракетной тревоги
В ночь на 10 февраля в Краснодарском крае России произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Эпицентр находился недалеко от Новороссийска, где перед этим была ракетная опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Согласно выдаче поиска в Google, землетрясение произошло в 02:21 по местному времени. В свою очередь мэр Новороссийска Андрей Кравченко написал следующее.
"В ЕДДС от мониторинговых центров поступила информация о подземных толчках. Они зафиксированы на отдалении около 30 км от города под землей - на глубине более 20 км. Повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли", - написал он.
При этом на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра уточняется, что эпицентр был в 35 км к северо-западу от Новороссийска и в 13 км от станицы Анапской на глубине около 10 км. Сила толчков составила 4,8 балла.
По словам жителей города и подписчиков канала ASTRA, "высотные дома раскачивались как игрушки". От сильных толчков у людей в домах потрескались потолки, в подьездаъ посыпалась плитка. Из-за происшествия многие вышли на улицу. Кроме того, толчки ощущали жители других населенных пунктов.
Также стоит отметить, что в последние часы перед землетрясением мэр Новороссийска неоднократно писал о ракетной опасности, а непосредственно сами толчки произошли буквально через несколько минут после отбоя ракетной тревоги.
Происшествия в России
Напомним, в прошлом году в ночь на 30 июля в России у берегов Камчатки на произошло землетрясение магнитудой почти 9 баллов. Его назвали самым мощным в регионе за последние более 70 лет.
Через несколько дней стало известно, что база Тихоокеанского флота РФ в этом регионе, где размещается большая часть атомных подводных лодок России - была повреждена в результате цунами, вызванного землетрясением.
