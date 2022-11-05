UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Біля Молдови ліквідували канал перетину кордону для військовозобов’язаних (відео)

Фото: Біля Молдови ліквідували канал перетину кордону для військовозобов’язаних (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

В Одеській області правоохоронці виявили групу осіб, які незаконно переправляли громадян України за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.

"Під час реалізації оперативної інформації, на околиці с. Горячівка прикордонники виявили двох громадян України, які планували перетнути кордон", - йдеться у повідомленні.

Прикордонникам Подільського загону спільно з представниками Міграційної поліції вдалося з'ясувати, що 36-річний місцевий житель допомагав військовозобов’язаному, 22-річному мешканцю Дніпропетровської області, незаконно перетнути кордон.

"Хлопець зв’язався з організатором переміщення через групу в соцмережах. Йому повідомили, що за 4500 доларів допоможуть виїхати з країни. Діставшись з міста Одеси приміським потягом у прикордоння, його зустрів переправник", - заявили в МВС.

Переправник декілька годин переховував ухилянта у підвалі свого будинку, а потім проінструктував юнака та вказав напрямок руху, однак реалізувати задум завадили прикордонники. Також під час подальшої перевірки правоохоронці встановили ще двох осіб, які, скоріш за все, причетні до незаконного переправлення чоловіків за кордон. Двом організаторам повідомлено про підозру, за що їм загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, що СБУ ліквідувала три масштабних канали перетину кордону "ухилянтами".

Раніше повідомлялось, що СБУ викрила шість осіб, які причетні до організації незаконного виїзду чоловіків за кордон. Затримання відбувалися в Київській та Черкаській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниОдесаМолдоваВійна в Україні