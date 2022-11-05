Біля Молдови ліквідували канал перетину кордону для військовозобов’язаних (відео)

"Під час реалізації оперативної інформації, на околиці с. Горячівка прикордонники виявили двох громадян України, які планували перетнути кордон", - йдеться у повідомленні.

Прикордонникам Подільського загону спільно з представниками Міграційної поліції вдалося з'ясувати, що 36-річний місцевий житель допомагав військовозобов’язаному, 22-річному мешканцю Дніпропетровської області, незаконно перетнути кордон.

"Хлопець зв’язався з організатором переміщення через групу в соцмережах. Йому повідомили, що за 4500 доларів допоможуть виїхати з країни. Діставшись з міста Одеси приміським потягом у прикордоння, його зустрів переправник", - заявили в МВС.

Переправник декілька годин переховував ухилянта у підвалі свого будинку, а потім проінструктував юнака та вказав напрямок руху, однак реалізувати задум завадили прикордонники. Також під час подальшої перевірки правоохоронці встановили ще двох осіб, які, скоріш за все, причетні до незаконного переправлення чоловіків за кордон. Двом організаторам повідомлено про підозру, за що їм загрожує до 7 років тюрми.