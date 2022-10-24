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В Україні розкрили схему вивезення ухилянтів за кордон під виглядом "волонтерів"

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Україна, Понеділок 24 жовтня 2022 16:24
В Україні розкрили схему вивезення ухилянтів за кордон під виглядом "волонтерів" Фото: В Україні розкрили схему вивезення ухилянтів за кордон під виглядом "волонтерів" (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці викрили шість осіб, які причетні до організації незаконного виїзду чоловіків за кордон. Затримання відбувались в Київській та Черкаській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"У ході слідчо-оперативних дій у Київській та Черкаській областях затримано шестеро організаторів нелегальних трафіків", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, вони пропонували потенційним призовникам виїхати за кордон під виглядом представників громадських організацій, які займаються перевезенням міжнародної гуманітарної допомоги. Для цього вони оформлювали фальшиві документи та вносили недостовірні відомості до системи "Шлях".

"Вартість таких "послуг" становила від 1,5 до 5,5 тисяч доларів з одного клієнта. Сума залежала від терміновості виїзду і матеріальних можливостей втікача", - пояснили в СБУ.

Трьох жителів Київської області затримали під час передачі частини грошей за підроблені документи. Четвертий фігурант знаходиться за кордоном. Також двох чоловіків вдалося затримати у Черкаській області, які аналогічним методом допомагали ухилянтам покинути територію України. Всім затриманим повідомили про підозру в "організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України".

Нагадаємо, що у Кривому Розі двоє мешканців організували схему переправлення ухилянтів під видом волонтерів за кордон. Їх затримали та повідомили про підозру.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили ще одну незаконну схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Шахраї за свої "послуги" вимагали 10 тисяч доларів.

Нагадаємо, СБУ у Києві викрила "типографію", яка видавала підроблені довідки про непридатність до армії.

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