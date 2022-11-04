СБУ ліквідувала три масштабних канали перетину кордону "ухилянтами"

СБУ ліквідувала масштабні канали втечі "ухилянтів" за кордон на Прикарпатті і у Волинській області. За гроші за кордон переправляли чоловіків призовного віку, використовуючи для цього офіційні електронні бази даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України .

У результаті слідчо-оперативних дій на Прикарпатті затримано понад 10 організаторів нелегального трафіка. Вартість "квитка на втечу" становила від 3 тисяч доларів і більше і залежала від того, наскільки терміново потрібен був виїзд, та соціального статусу клієнта. За даними слідства, до організації схеми причетні двоє мешканців цього регіону. Вони "гарантували" чоловікам призовного віку безперешкодний перетин кордону як водіям логістичної організації, що перевозить гуманітарні вантажі. Для цього учасники схеми вносили недостовірні відомості до електронної системи "Шлях". Встановлено, що такою послугою скористався, у тому числі, один із полтавських депутатів.

Ще одне злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на нелегальному переправленні громадян через державний кордон, знешкоджено у Волинській області. До його складу входило шестеро місцевих жителів, які оформлювали своїх "клієнтів" також як водіїв в електронній системі "Шлях". Таким чином злочинці перенаправили за межі України до 100 осіб.

Наступний канал нелегальної міграції ліквідовано відразу у межах двох областей - Івано-Франківської та Львівської. Його організатори - троє мешканців регіону, які пропонували потенційним призовникам фіктивні документи учасників неіснуючих благодійних фондів. Їх СБУ затримала на "гарячому" - під час спроби перенаправити через кордон 5 осіб.

Наразі тривають слідчі дії, а кримінальні провадження відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Сімом фігурантам вже повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного у вигляді тримання під вартою.