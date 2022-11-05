RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Возле Молдовы ликвидировали канал пересечения границы для военнообязанных (видео)

Фото: Около Молдовы ликвидировали канал пересечения границы для военнообязанных (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

В Одесской области правоохранители обнаружили группу лиц, незаконно переправлявших граждан Украины за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

"При реализации оперативной информации, на окраине с. Горячевка пограничники обнаружили двух граждан Украины, которые планировали пересечь границу", - говорится в сообщении.

Пограничникам Подольского отряда совместно с представителями Миграционной полиции удалось выяснить, что 36-летний местный житель помогал военнообязанному, 22-летнему жителю Днепропетровской области, незаконно пересечь границу.

"Парень связался с организатором перемещения через группу в соцсетях. Ему сообщили, что за 4500 долларов помогут выехать из страны. Добравшись из города Одессы пригородным поездом в пограничные границы, его встретил переправщик", - заявили в МВД.

Переправщик несколько часов прятал уклониста в подвале своего дома, а затем проинструктировал юношу и указал направление движения, однако реализовать замысел помешали пограничники. Также во время последующей проверки правоохранители установили еще двух человек, которые, скорее всего, причастны к незаконной переправке мужчин за границу. Двум организаторам доложено о подозрении, за что им грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, что СБУ ликвидировала три масштабных канала пересечения границы "уклонистами".

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила шесть человек , причастных к организации незаконного выезда мужчин за границу. Задержания происходили в Киевской и Черкасской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныОдессаМолдоваВойна в Украине