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Біля Мелітополя могли знищити військову базу росіян, - Федоров

Ілюстративне фото: біля Мелітополя могли знищити військову базу росіян (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вчора недалеко від окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав потужний вибух, внаслідок якого могла бути знищена військова база росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

Він нагадав, що вчорашній вибух, який пролунав о 16:00, чули не лише мешканці Мелітополя, а й жителі Кирилівки на відстані 70 км. 

За попередніми даними, в повітря злетіли позиції росіян поблизу Радивонівки, де вони ще рік тому облаштували військову та тренувальну базу в лісництві на березі Молочного лиману.

"Скоріше за все, цієї бази більше немає, тому що після того вибуху наші мешканці ще й чули детонацію. Отже, точно, ліквідація ворога продовжується", - сказав Федоров.

Ситуація у Мелітополі

Росіяни окупували Мелітополь ще в перші тижні повномасштабної війни. Загарбники перетворили місто у свій "центр командування".

При цьому останнім часом у Мелітополі та інших окупованих населених пунктах Запорізької області почастішали вибухи, а серед окупантів фіксують тривожні настрої.

Так, 11 та 12 липня у Мелітополі та сусідніх селах чули вибухи, а вчора повідомляли про потужний вибух з боку Приазов'я.

Додамо, що російські війська стягують техніку на Запорізький напрямок. Так, в Мелітополі зафіксували багато ворожих броньованих машин "Тигр".

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МелітопольЗапорожская область