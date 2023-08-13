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В Мелітополі чули звук вибуху

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Мелітополь, Неділя 13 серпня 2023 16:47
В Мелітополі чули звук вибуху Фото: вибух пролунав в Мелітополі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Мелітопольському районі Запорізької області пролунав вибух. Звуки вибуху було чутно в Мелітополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За словами мера, місцеві жителі мелітопольського району повідомляють про вибух.

"Потужно щось "гриміло" з боку Приазов'я. Що саме - з'ясовуємо", - пояснив Федоров.

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області знаходиться під російською окупацією з перших тижнів повномасштабної війни. Росіяни перетворили місто у свій "центр командування".

Проте останнім часом у Мелітополі почастішали вибухи, а серед окупантів фіксують тривожні настрої. Так, наприклад, 11 та 12 липня у Мелітополі та сусідніх селах чули вибухи.

Крім того, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що російські війська стягують на Запорізький напрямок техніку. В окупованому Мелітополі зафіксували багато ворожих броньованих машин "Тигр".

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Мелітополь Запорожская область Війна Росії проти України
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