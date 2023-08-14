RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Возле Мелитополя могли уничтожить военную базу россиян, - Федоров

Иллюстративное фото: возля Мелитополя могли уничтожить военную базу россиян (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Вчера недалеко от оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел мощный взрыв, в результате которого могла быть уничтожена военная база россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Он напомнил, что вчерашний взрыв, который прогремел в 16:00, слышали не только жители Мелитополя, но и жители Кирилловки на расстоянии 70 км.

По предварительным данным, в воздух взлетели позиции россиян вблизи Радивоновки, где еще год назад обустроили военную и тренировочную базу в лесничестве на берегу Молочного лимана.

"Скорее всего, этой базы больше нет, потому что после взрыва наши жители еще и слышали детонацию. Следовательно, точно, ликвидация врага продолжается", - сказал Федоров.

Ситуация в Мелитополе

Россияне оккупировали Мелитополь еще в первые недели полномасштабной войны. Захватчики превратили город в свой "центр командования".

При этом в последнее время в Мелитополе и других оккупированных населенных пунктах Запорожской области участились взрывы, а среди оккупантов фиксируют тревожные настроения.

Так, 11 и 12 июля в Мелитополе и соседних селах слышали взрывы, а вчера сообщали о мощном взрыве со стороны Приазовья.

Добавим, что российские войска стягивают технику на Запорожское направление. Так, в Мелитополе зафиксировали много вражеских бронированных машин "Тигр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МелитопольЗапорожская область