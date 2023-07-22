Окупанти стягують у напрямку Запоріжжя техніку, Мелітополь заполонили "Тигри", - мер

Російські війська стягують на Запорізький напрямок техніку. В окупованому Мелітополі зафіксували багато ворожих броньованих машин "Тигр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Ворожа техніка прямує на Запорізьку лінію фронту і вдень, і вночі. Як по об'їзних дорогах, так і по центральних вулицях", - зазначає міський голова.

За його словами, 21 липня у Мелітополі на вулиці Героїв України в бік Запоріжжя поїхала чергова колона КамАЗів, а Мелітополь заполонили ворожі "Тигри".

При цьому Федоров попереджає, що за кермом часто бувають нетверезі окупанти, які провокують ДТП. Так, вчора бронеавтомобіль "Тигр" Росгвардії протаранив цивільне авто по вулиці Олександра Невського.

"За інформацією очевидців, після цього росгвардієць на підпитку ще й погрожував водієві "підвалом", - додав мер.

Фото: у Мелітополі російський "Тигр" протаранив авто (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуація у Мелітополі

Нагадаємо, Мелітополь Запорізької області знаходиться під російською окупацією з перших тижнів повномасштабної війни. Росіяни перетворили місто у свій "центр командування".

Проте останнім часом у Мелітополі почастішали вибухи, а серед окупантів фіксують тривожні настрої. Так, наприклад, 11 та 12 липня у Мелітополі та сусідніх селах чули вибухи.

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