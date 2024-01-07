UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Біля кордону з РФ виявили великий плавучий об’єкт: це не корабель (відео)

Фото: біля кордону з РФ виявили великий плавучий об’єкт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники виявили великий плавучий об’єкт у річці Десна неподалік від кордону з Росією. Це був понтонний міст росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

Невідомий об'єкт рухався річкою Десна з Росії. Прикордонники помітили його у Чернігівській області. Захисники стежили за об'єктом, поки він не зупинився поблизу берега на українській території.

"Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою", - повідомили прикордонники.

Сапери перевірили об'єкт і встановили, що металоконструкція загрози не несе.

 

Захист кордону України

Українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні з Росією та Білоруссю. Також нещодавно захисники півночі України провели навчання - пройшли смугу перешкод та відпрацювали штурми.

За даними ЗСУ, росіяни зосереджують на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей близько 19 тисяч військових.

Українські військові повідомили, що будують другу лінію оборони на півночі кордоні України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикордонникиЧерниговская областьВійна в УкраїніВійна Росії проти Українипограничная служба