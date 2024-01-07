RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Возле границы с РФ обнаружили большой плавучий объект: это не корабль (видео)

Фото: у границы с РФ обнаружили большой плавучий объект (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники обнаружили большой плавучий объект в реке Десна недалеко от границы с Россией. Это был понтонный мост россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Неизвестный объект двигался по реке Десна из России. Пограничники заметили его в Черниговской области. Защитники следили за объектом, пока он не остановился у берега на украинской территории.

"Оказалось, что это понтонный мост, который недавно служил россиянам переправой", - сообщили пограничники.

Саперы проверили объект и установили, что металлоконструкция угрозы не несет.

 

Защита границы Украины

Украинские военные продолжают усиливать охрану на границе с Россией и Беларусью. Также недавно защитники севера Украины провели учения - прошли полосу препятствий и отработали штурмы.

По данным ВСУ, россияне сосредотачивают на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей около 19 тысяч военных.

Украинские военные сообщили, что строят вторую линию обороны на севере границ Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
прикордонникиЧерниговская областьВойна в УкраинеВойна России против Украиныпограничная служба