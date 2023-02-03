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Біля командного центру ЗС РФ під Мінськом уперше з листопада помітили авіацію, - "Гаюн"

Фото: біля командного центру ЗС РФ під Мінськом уперше з листопада помітили авіацію (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білорусі вперше з листопада минулого року помітили активність авіації в районі "Площадки 400. Купол" під Мінськом, де може перебувати командний центр білоруського угруповання ЗС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

Як повідомляють моніторники, сьогодні о 09:08 з аеродрому Мачулищи злетів гелікоптер Мі-8 ВПС РБ, який о 09:18 приземлився у Волмі (під Мінськом) на території так званої "Площадки 400. Купол", де може знаходитися командний центр білоруського угруповання. ЗС РФ.

Там вертоліт пробув всього 2 хвилини, відразу після цього він попрямував на аеродром Великий Боков (Мозир), куди о 09:50 з Мачулищ вилетіли ще два Мі-8 ВПС РБ.

Фото: карта перельотів гелікоптера Мі-8 на території Білорусі 3 лютого (t.me/Hajun_BY)

"Це може говорити, що він когось туди привіз і висадив або забрав", - зазначають у "Гаюні".

Крім того, там не відкидають, що сьогоднішні польоти можуть бути пов'язані з початком штабного тренування військ Росії та Білорусі.

За даними моніторників, на території "Купола", як мінімум, з початку березня працювала система радіоелектронної боротьби (РЕБ), яка викликала сильні перешкоди навігаційних систем GPS/GLONASS. Ймовірно, що кошти РЕБ служили прикриття/захисту командного пункту.

Востаннє в цей район вертоліт прилітав 3 листопада 2022 року.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Білорусі заявили про початок нових навчань із РФ. Йдеться про "штабні тренування", в рамках яких плануватимуть "застосування військ" двох країн.

При цьому вчора Міноборони РБ оголосило про завершення спільних льотно-тактичних навчань із російськими військовими.

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