Возле командного центра ВС РФ под Минском впервые с ноября заметили авиацию, - "Гаюн"

Как сообщают мониторщики, сегодня в 09:08 с аэродрома Мачулищи взлетел вертолет Ми-8 ВВС РБ, который в 09:18 приземлился в Волме (под Минском) на территории так называемой "Площадки 400. Купол", где может находиться командный центр беларусской группировки ВС РФ .

Там вертолет пробыл всего 2 минуты, сразу после этого он направился на аэродром Великий Боков (Мозырь), куда в 09:50 из Мачулищей вылетели еще два Ми-8 ВВС РБ.

Фото: карта перелетов вертолета Ми-8 на территории Беларуси 3 февраля (t.me/Hajun_BY)

"Это может говорить, что он кого-то туда привез и высадил или же забрал", - отмечают в "Гаюне".

Кроме того, там не исключают, что сегодняшние полеты могут быть связаны с началом штабной тренировки войск России и Беларуси.

По данным мониторщиков, на территории "Купола" как минимум с начала марта работала система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая вызывала сильные помехи навигационных систем GPS/GLONASS. Не исключено, что средства РЭБ служили для прикрытия/защиты командного пункта.

Последний раз в этот район вертолет прилетал 3 ноября 2022 года.