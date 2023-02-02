Фото: у Білорусі повідомили про закінчення спільних навчань з РФ (GettyImagеs)

Міністерство оборони Білорусі оголосоило про завершення спільного льотно-тактичного навчання з російськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Білорусі.