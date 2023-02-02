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У Білорусі повідомили про закінчення спільних навчань з РФ

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Білорусь, Четвер 02 лютого 2023 17:20
У Білорусі повідомили про закінчення спільних навчань з РФ Фото: у Білорусі повідомили про закінчення спільних навчань з РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністерство оборони Білорусі оголосоило про завершення спільного льотно-тактичного навчання з російськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Білорусі.

"Спільне льотно-тактичне навчання збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації завершено", - сказано в повідомленні.

При цьому у відомстві відзначили, що вважають проведені навчання успішними. Там наголосили, що вони мали виключно оборонний характер і були спрямоване на забезпечення безпеки держави-агресора Росії і Білорусі.

Відзначимо, що під час авіатренувань російських та білоруських військових в Україні оголошували сигнали повітряної тривоги. Так як дії агресорів могли призвести до масштабних ракетних обстрілів.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що російська армія перекинула до Білорусі свої нові підрозділи для підготовки. При цьому деякі військові, які пройшли навчання в РБ, вже повернулися до РФ, звідки буде переведено на окуповані території України.

Раніше у Генштабі ЗСУ пояснювали, що через проведення цих навчань потенційна загроза настання ворога з території Білорусі зберігатиметься протягом усього року.

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