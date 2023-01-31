ua ru
Вт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білорусі заявили про початок чергових навчань із РФ. Плануватимуть "застосування військ"

Новость на русском →
Вівторок 31 січня 2023 08:45
У Білорусі заявили про початок чергових навчань із РФ. Плануватимуть "застосування військ" Фото: у Білорусі заявили про початок "штабних тренувань" із РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Міноборони Білорусі заявили про початок нових навчань із РФ. Йдеться про "штабні тренування", в рамках яких плануватимуть "застосування військ" двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Білорусі.

"Протягом тижня представники військових відомств двох держав відпрацюють питання спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років на тему: "Прийняття рішення на застосування регіонального угруповання військ (сил) на користь забезпечення військової безпеки Союзної держави", - йдеться у повідомленні.

Там стверджують, що нові тренування спрямовані на підвищення сумісності органів військового управління двох держав та є черговим етапом підготовки до навчань "Щит Союзу – 2023", які у вересні пройдуть у РФ.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що російська армія перекинула до Білорусі свої нові підрозділи для підготовки. При цьому деякі військові, які пройшли навчання в РБ, вже повернулися до РФ, звідки буде переведено на окуповані території України.

Раніше у Генштабі ЗСУ пояснювали, що через проведення цих навчань потенційна загроза настання ворога з території Білорусі зберігатиметься протягом усього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Війна в Україні
NEWS
ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів, - Генштаб
ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів, - Генштаб
DAILY
Гонка наступів. Що визначить хід війни в Україні та змінить розстановку сил на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гонка наступів. Що визначить хід війни в Україні та змінить розстановку сил на фронті