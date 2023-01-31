У Білорусі заявили про початок чергових навчань із РФ. Плануватимуть "застосування військ"

У Міноборони Білорусі заявили про початок нових навчань із РФ. Йдеться про "штабні тренування", в рамках яких плануватимуть "застосування військ" двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Білорусі.