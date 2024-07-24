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Біля Фолклендських островів затонуло риболовецьке судно, є загиблі

Середа 24 липня 2024 05:54
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Біля Фолклендських островів затонуло риболовецьке судно, є загиблі Фото: риболовецьке судно Argos Georgia (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Поблизу берегів Фолклендських островів затонуло риболовецьке судно під прапором Святої Єлени, загинули шестеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Судно під назвою Argos Georgia затонуло ввечері у вівторок, 23 липня, подавши сигнал лиха біля міста Стенлі, за 424 кілометри від берега на схід від столиці Фолклендських островів.

Зазначається, що на борту судна перебували 27 членів екіпажу, серед яких - 8 громадян Росії, 10 іспанців (включно з капітаном), 2 уругвайці, 2 перуанці та 5 індонезійців. З них 14 врятовані, ще семеро вважаються зниклими безвісти.

Врятованих доставили у Меморіальну лікарню короля Едуарда VII в Стенлі для медичного обстеження, пошуки зниклих безвісти тривають.

Наразі пошукові роботи припинено через погані погодні умови.

Нагадаємо, на початку липня в Ірані фрегат Sahand практично затонув біля пристані Бандар-Аббас.

У квітні біля Мозамбіка затонув пором, загинули десятки людей.

Раніше в Суецькому каналі буксир врізався у танкер і затонув.

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