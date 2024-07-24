Біля Фолклендських островів затонуло риболовецьке судно, є загиблі
Поблизу берегів Фолклендських островів затонуло риболовецьке судно під прапором Святої Єлени, загинули шестеро осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Судно під назвою Argos Georgia затонуло ввечері у вівторок, 23 липня, подавши сигнал лиха біля міста Стенлі, за 424 кілометри від берега на схід від столиці Фолклендських островів.
Зазначається, що на борту судна перебували 27 членів екіпажу, серед яких - 8 громадян Росії, 10 іспанців (включно з капітаном), 2 уругвайці, 2 перуанці та 5 індонезійців. З них 14 врятовані, ще семеро вважаються зниклими безвісти.
Врятованих доставили у Меморіальну лікарню короля Едуарда VII в Стенлі для медичного обстеження, пошуки зниклих безвісти тривають.
Наразі пошукові роботи припинено через погані погодні умови.
Нагадаємо, на початку липня в Ірані фрегат Sahand практично затонув біля пристані Бандар-Аббас.
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