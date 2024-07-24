Вблизи Фолклендских островов затонуло рыболовецкое судно, есть погибшие

Около берегов Фолклендских островов затонуло рыболовецкое судно под флагом Святой Елены, погибли шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Судно под названием Argos Georgia затонуло вечером во вторник, 23 июля, подало сигнал бедствия возле города Стэнли, в 424 километрах от берега к востоку от столицы Фолклендских островов.

Отмечается, что на борту судна находились 27 членов экипажа, среди которых - 8 граждан России, 10 испанцев (включая капитана), 2 уругвайца, 2 перуанца и 5 индонезийцев. Из них 14 спасены, еще семеро считаются пропавшими без вести.

Спасенных доставили в Мемориальную больницу короля Эдуарда VII в Стэнли для медицинского обследования, поиски пропавших без вести продолжаются.

Сейчас поисковые работы приостановлены из-за плохих погодных условий.