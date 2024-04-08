ua en ru
Пн, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Біля Мозамбіка затонув пором, загинули понад 90 людей

Понеділок 08 квітня 2024 06:49
UA EN RU
Біля Мозамбіка затонув пором, загинули понад 90 людей Ілюстративне фото: біля узбережжя Мозамбіку затонув пором (twitter.com/DannyWijnhoud)
Автор: Володимир Костирін

Біля північного узбережжя Мозамбіку перекинувся та затонув пором. Внаслідок катастрофи, за даними місцевої влади, загинула щонайменше 91 людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Чиновники провінції Нампула заявили, на борту порома могло перебувати 130 осіб. Зазначається, що п'ятьох людей вдалося врятувати після аварії судна.

За словами державного секретаря Нампули Хайме Нето, люди рятувалися від спалаху холери. Він додав, що серед загиблих внаслідок катастрофи багато дітей.

"Оскільки човен був переповнений і непридатний для перевезення пасажирів, він затонув", - сказав Нето.

Вірогідно, судно прямувало з Лунга на острів Мозамбік біля узбережжя Нампули.

Біля Мозамбіка затонув пором, загинули понад 90 людей

Біля Мозамбіка затонув пором з великою кількістю людей на борту (фото: скрін google.com/maps)

Зазначимо, що за даними ЮНІСЕФ, спалах холери на Мозамбіку є найгіршим за останні 25 років. Провінція Нампула була однією з найбільш постраждалих від хвороби. При цьому з січня минулого року холера значно поширилася на кілька країн на півдні Африки.

Влада Мозамбіку повідомляла про 13 700 підтверджених випадків холери і 30 смертей.

Нагадаємо, рік тому у березні на півдні Філіппін загорівся пором, на борту якого перебували близько 250 пасажирів і членів екіпажу. Внаслідок пожежі загинула 31 особа.

А також перед цим біля берегів Італії затонув човен з мігрантами, внаслідок чого загинули понад 60 осіб, серед яких багато дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мозамбік Корабельна аварія
NEWS
Ще 13 танків та майже 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії
Ще 13 танків та майже 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії
DAILY
Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче