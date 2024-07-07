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В Ірані стався "інцидент" з фрегатом Sahand, він майже затонув

Іран, Неділя 07 липня 2024 16:53
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В Ірані стався "інцидент" з фрегатом Sahand, він майже затонув Фото: в Ірані сталась аварія з судном Sahand (flickr.com)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що в Ірані стався "інцидент" з фрегатом Sahand біля пристані Бандар-Аббас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство Tasnim.

За даними іранського державного видання Mehr, фрегат Sahand, який був відправлений на ремонт в один із доків, втратив рівновагу через проникнення води в резервуари.

В Ірані стався &quot;інцидент&quot; з фрегатом Sahand, він майже затонув

На фотографії, яку опублікував Mehr, можна побачити, що корабель напівзанурений у воду, але видання стверджує, що він не затонув.

Нагадаємо, що 19 травня, президент Ірану Ібрагім Раїсі разом з іншими високопосадовцями потрапив у авіакатастрофу. Після довготривалої пошукової операції в Тегерані офіційно заявили про його загибель.

Детальніше про авіакатастрофу з президентом Ірану можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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