Біля Дружківки росіяни атакували маршрутку з пасажирами, є поранені

Україна, Субота 08 листопада 2025 19:39
UA EN RU
Біля Дружківки росіяни атакували маршрутку з пасажирами, є поранені Фото: дрон РФ атакував маршрутку (ілюстративне фото Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Оксана Тесленко

Біля Дружківки у селі Кіндратівка російські війська вдарили FPV-дроном по мікроавтобусу, який здійснював пасажирські перевезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Атака дрона на маршрутку

У Краматорському районі Донеччини російські війська атакували цивільний транспорт. Внаслідок влучання ворожого FPV-дрона у маршрутку поранено трьох мирних жителів.

Фото: в результаті влучання БпЛА постраждали 47-річний водій маршрутки (on.gp.gov.ua)

Внаслідок удару постраждали 47-річний водій маршрутки та двоє пасажирів - чоловіки 71 та 86 років. Усі вони дістали мінно-вибухові травми, опіки голови та кінцівок, а також контузії. Потерпілих госпіталізовано.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Біля Дружківки росіяни атакували маршрутку з пасажирами, є поранені

Фото: поранених з маршрутки доставлено до медичного закладу (on.gp.gov.ua)

Удари по Україні

Вночі 8 листопада війська РФ завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 503 засобів повітряного нападу: ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Сили ППО знешкодили 415 повітряних цілей, зафіксовано влучання на 25 локаціях.

Унаслідок ворожої атаки в кількох областях сталися аварійні відключення електроенергії та збої в роботі критично важливих об’єктів. Через пошкодження енергомереж "Укрзалізниця" повідомила про затримки в русі потягів.

А у Донецькій області російський дрон прицільно влучив у автомобіль гуманітарної місії "Проліска".

Раніше безпілотник Російської Федерації цілеспрямовано атакував авто гуманітарної місії в Часовому Яру.

