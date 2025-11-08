ua en ru
Російський дрон на Донбасі атакував гуманітарне авто з європейськими журналістами

Україна, Субота 08 листопада 2025 17:33
UA EN RU
Російський дрон на Донбасі атакував гуманітарне авто з європейськими журналістами Фото: дрон РФ атакував авто гуманітарної місії (DPSUkraine, facebook)
Автор: Оксана Тесленко

У Донецькій області російський дрон прицільно влучив у автомобіль гуманітарної місії "Проліска".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника гуманітарної місії “Проліска” на Донеччині Євгена Ткачова.

За його словами, дрон атакував авто, у якому перебували волонтери “Проліски” та представники іноземних медіа. Точне місце події не розголошується з міркувань безпеки.

Журналісти перебували в гуманітарному авто

За даними телеканалу "n-tv", у машині були Крістіан Вершютц, кореспондент Австрійської радіомовної корпорації ("ORF"), та його іспанський колега. Вони прямували разом із гуманітарною місією до Костянтинівки.

Журналісти встигли зняти момент атаки. На відео видно, як пасажири вибігають з автомобіля, після чого пролунає вибух. Потім видно відірваний бампер, палаючі уламки автомобіля і дим.

Це був евакуаційний транспорт з маркуванням гуманітарної місії "Проліска".

"Безпілотник завис на кілька секунд, ніби придивлявся. Ми встигли вискочити - і відразу після цього відбувся вибух, - повідомив Вершютц у соцмережах.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Київ дронами у ніч на 8 листопада. У Печерському районі - падіння уламків безпілотника у дворі житлового будинку.

Рвніше безпілотник Російської Федерації цілеспрямовано атакував авто гуманітарної місії в Часовому Яру.

