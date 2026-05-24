Біля Білого дому пролунали постріли, будівлю оточив спецназ (відео)

Агенти Секретної служби відкрили вогонь у відповідь, знешкодивши нападника. Повідомляється, що його госпіталізували із пораненнями.

Під час перестрілки також був поранений цивільний. Кілька офіцерів пройшли медичне обстеження на місці події, але ніхто з них не був госпіталізований.

Представники влади заявляють, що підозрюваний так і не порушив периметр Білого дому.

Що стосується стану Дональда Трампа, то у Білому домі повідомили, що президент у безпеці.