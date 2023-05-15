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Біля Берислава на міні підірвався трактор: є поранений

Фото: біля села Томарине Херсонської області трактор підірвався на міні 15 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Поблизу села Томарине Бериславської громади Херсонської області на російській міні підірвався трактор. Чоловік, що сидів за кермом отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Тракторист натрапив на вибухівку під час проведення польових робіт. Через детонацію 53-річний чоловік отримав травми голови та руки", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, стан потерпілого - стабільний. Йому надали медичну допомогу та відпустили додому.

"Тільки за цей місяць це вже четвертий випадок підриву сільськогосподарської техніки на мінах, залишених російською армією", - додали в адміністрації.

Нагадаємо, у Бериславському районі Херсонської області трактор підірвався на міні 17 квітня. Тоді тракторист отримав поранення. Аналогічний випадок стався у селі Ольгине того ж Бериславського району 7 травня.

Нагадаємо, у Херсонській області між селом Ольгине та селищем Архангельське на ворожій міні підірвався 37-річний цивільний.

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